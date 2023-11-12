شهداء وجرحى في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، باستشهاد عشرات المواطنين وإصابة آخرين، منذ فجر اليوم، جراء تدمير عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، إثر قصف متواصل من جانب الاحتلال على قطاع غزة، لليوم الـ37 على التوالي.

وأعلنت الوكالة أنّ طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت جثامين 4 شهداء من أحد المنازل في حي الصبرة، إثر استهداف المنزل بقصف صاروخي.

استشهاد 3 فلسطينيين في دير البلح

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 3 مواطنين، وإصابة العشرات، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

على جانب آخر، فجّرت قوات الاحتلال الاسرائيلي مركبة واعتقلت 4 شبان من بلدة برقة شمال غرب نابلس.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة برقة، إذ داهمت العديد من المنازل وفتشتها، وتفجيرت مركبة مواطن عقب اعتقاله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أمين سر حركة فتح في البلدة، عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته، واثنان آخرين.