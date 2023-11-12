عزاء الفنان شريف شاكر في مسجد الشرطة الليلة

تستقبل أسرة الفنان شريف شاكر، عزاءه مساء اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر في مسجد الشرطة بمنطقة التجمع الأول.

عزاء شريف شاكر

ورحل الفنان شريف شاكر عن عالمنا الجمعة الماضي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وحرص عدد كبير من أصدقائه على نعيه، وبينهم الإعلامي شريف مدكور الذي كتب قائلا: «يا شريف الله يرحمك ويغفرلك وجعت قلبي عليك».

وشُيّعت جنازة شريف شاكر أمس من مسجد حسن الشربتلي في منطقة القاهرة الجديدة، بحضور الداعية مصطفى حسني، والفنان عمرو وهبة، ولاعب النادي المصري حسين السيد، وبمجرد وصول جثمانه إلى المسجد دخل شقيقه ووالده في حالة من الانهيار.