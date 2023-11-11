جثمان الفنان شريف شاكر يصل مسجد الشربتلي استعدادا لصلاة الجنازة

وصل منذ قليل، جثمان الفنان شريف شاكر، إلى مسجد الشربتلي في القاهرة الجديدة، استعدادا لصلاة الجنازة، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء، وكان أول الحضور حسين السيد لاعب النادي المصري.

وفاة شريف شاكر

وغيب الموت الفنان شريف شاكر، أمس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وحرص عدد كبير من المشاهير على نعيه.

يذكر أن الفنان شريف شاكر، قدم مؤخرا أغنية «سيرتك جميلة» استعرض من خلالها مراحل إصابته بمرض السرطان والتغيرات التي طرأت على حياته.