كلمات أغنية «سيرتك جميلة» آخر أعمال شريف شاكر.. «مفيش حد واخد كل حاجة»

قبل وفاة الفنان شريف شاكر، الذي رحل عن الحياة في الساعات القليلة الماضية متأثرًا بإصابته بمرض سرطان الدم، لجأ إلى الغناء الذي يعد بمثابة الملاذ الآمن له من تداعيات وأوجاع المرض الأليم، ولذلك قبل عام طرح فيديو كليب أخر أغنياته والتي حملت اسم «سيرتك جميلة»، عبر موقع المشاهدات يوتيوب بخلاف المنصات الموسيقية والإلكترونية.

أغنية «سيرتك الجميلة» للفنان شريف شاكر، من كلمات الشاعر محمد فتحي، ألحان عماد تاج، ميكس وماستر يحيى يوسف، جيتار مصطفى أصلان.

كلمات أغنية سيرتك جميلة للفنان شريف شاكر

ومن كلمات أغنية سيرتك الجميلة، التي تعد آخر أعمال وأغاني شريف شاكر:

مالكش دعوة مين بيعمل إيه فى حياته

ركز في نفسك بس تعرف إيه السعادة

كل واحد فيه عيوبه وفيه مِيزاته

والدنيا مفيهاش حد واخد كل حاجة

واللّي ناقصك عند غيرك

عندك إنت حاجات بيحلم ياما بيها

واللّي شايفه كتير بيضحك

عنده برضه هموم بضحكته بيداريها

واللّي حقق حلم عُمره ما تحسدوش

أصله ماوصلش لنجاحه في يوم وليلة

شوفت نتيجة تعبه بس ماعيشتهوش

أكبر مكاسب ليك تكون سيرتك جميلة

حِسبِتها مش دايمًا تبان قُدام عينيك

ربك له حكمة فى كل حاجة بَعدها عنك

كل اللّي مكتوبلك هاييجي في وقته

ليك حبك لغيرك مش هياخد رزق منك

جنازة شريف شاكر

ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على الراحل شريف شاكر ظهر اليوم السبت، ويشيع جثمانه من مسجد الشربتلي بمنطقة القاهرة الجديدة، على أن يوارى جسده الثرى في مقابر العائلة.