«كان سندي القوي».. انهيار شقيق ووالد الفنان شريف شاكر أثناء تشييع جثمانه

انهار شقيق الفنان شريف شاكر، فور تشييع جثمان شقيقه، بعد أداء صلاة الجنازة عليه منذ قليل، بمسجد حسن الشربتلي في القاهرة الجديدة.

انهيار شقيق ووالد الفنان شريف شاكر

ولم يتمالك والد الفنان شريف شاكر، دموعه، فور رؤيته جثمان ابنه، وقال: «كان سندي القوي».

وغيب الموت، «شاكر»، أمس، بعد صراع لعدة سنوات مع مرض السرطان.

وحرص عدد من أصدقاء الراحل، على المشاركة في صلاة الجنازة، من بينهم مصطفى حسني وعمرو وهبة وحسين السيد.