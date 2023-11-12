طرق الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.. اتبع 5 خطوات

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الخدمات للتسهيل على المواطنين وخاصة ذوي الهمم، منها الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي.

وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحقيق مبدأ التكافؤ بين المواطنين، من خلال توفير سُبل الحماية لذوي الهمم، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.

طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الطرق الخاصة بالاستعلام من خلال الرقم القومي، والتي جاءت كالتالي:

الخطوة الأولى يدخل المُتقدم على الرابط الخاص بالتقديم من هنا.

الخطوة الثانية: الضغط على خانة استعلام طلبات.

الخطوة الثالثة: اختيار المُتقدم للاستفادة من كارت الخدمات المتكاملة كلمة استعلام، وكتابة الرقم القومي، بشرط أن تكون سارية.

الخطوة الرابعة: الضغط على خانة بحث.

الخطوة الخامسة: ظهور نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023 للشخص المتقدم.