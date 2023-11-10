يتطلع الكثير من المواطنين في معرفة خريطة أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في المحافظات، من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يحصل حامله على عدد من التخفيضات في مختلف الأماكن والخدمات.

خريطة أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات

وحددت مختلف المحافظات خريطة أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في المحافظات والتي جاءت في مختلف المحافظات منها المنيا وسوهاج والقليوبية وكفر الشيخ والدقهلية

ففي محافظة المنيا حددت 5 مناطق تغطي كافة مراكز المحافظة وهي:

- المجلس الطبي بجوار مستشفى الطب النفسي في مدينة المنيا الجيدة

- مستشفى المبرة في مدينة المنيا

- مستشفى الرمد في مدينة المنيا

- المجلس الطبي في مركز مغاغة ويخدم مراكز شمال المحافظة،

- المجلس الطبي في مدينة ملوي ويخدم مراكز جنوب المحافظة.

أماكن الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة بسوهاج

وأتاحت صحة سوهاج أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في محافظة سوهاج وهي:

- مستشفى سوهاج الجامعى القديم والجديد.

- مستشفى حميات سوهاج.

- مستشفى سوهاج العسكري

- مستشفى سوهاج العام.

- مستفيات سوهاج المركزية والعامة بالمراكز.

- مستشفى الصحة النفسية والعصبية.

أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات في القيوبية

وحددت محافظة القليوبية في بيان لها أن مديرية التضامن بالتنسيق مع وزارة الصحة أتاحوا أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في محافظة القليوبية كالآتي:

- المستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية.

- المستشفيات الخاصة.

- مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

- الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

-المستشفيات التابعة لهيئة الشرطة.

- المستشفيات الجامعية والتعليمية.

- المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

وتقدم بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 مزايا وخدمات عديدة لذوي الهمم، التي تتميز بكونها بطاقة إثبات الإعاقة من تحديد نوعها فهي ملزمة لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية من قبل مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة المكتوب في بطاقة الرقم القومي طبقًا للشروط المنصوص عليها من استخراج البطاقات.

وفي محافظة كفر الشيخ جري تحديد عدة أماكن للكشف الطبي منها مستشفي دسوق العام، ومستشفى سيدي سالم، ومستشفى مطوبس، ومستشفى البرلس النموذجي، ومستشفى قلين ومستشفى الرياض، ومستشفى بيلا المركزي، ومركز طبي الحامول.

وفي محافظة الدقهلية حدد الدكتور وائل عبد العزيز، لـ«الوطن»، أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في محافظة الدقهلية، ومنها:

- مستشفى المنصورة العسكري

- مستشفى الدولي بالمنصورة

- مستشفى العيون بجامعة المنصورة

- مستشفى الرمد بالمنصورة

وفي محافظة الفيوم جري تحديد أماكن الكشف الطبي للخدمات المتكاملة في الفيوم وهي:

- مستشفى التحرير بجوار الكوبري العلوي.

- مستشفى الفيوم العام.

- مجمع التأمين الصحي بعزة زيدان.