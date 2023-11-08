مزايا استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.. وشروط الاستفادة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية استخراج كارت الخدمات المتكاملة عن طريق وحدات ومديريات التضامن الاجتماعي، من أجل تحقيق مبدأ التكافل لذوي الهمم، وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الإنسان لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء حملة «هنوصلك» لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، عن طريق حملات ميدانية تجوب كل المحافظات، منوهة بأنها بدأت في شهر أغسطس الماضي، وستنتهي الحملة في مطلع يناير من العام المقبل 2024.

وانطلقت حملة «هنوصلك» في المحافظات التالية: «كفر الشيخ - سوهاج - قنا - الإسماعيلية - السويس - الدقهلية - شمال سيناء - الجيزة - القاهرة - الإسكندرية - الشرقية - الغربية - المنوفية - القليوبية»، لافتة إلى أنها ستتوسع بشكل تدريجي في كافة أنحاء الجمهورية.

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وهي وجود إصابة في الحالات التالية:

- الإصابة بشلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة.

- الإصابة بضمور العضلات البسيط.

- الإصابة تيبس المفاصل.

- الإصابة بتشوهات العمود الفقري.

- بتر الأصابع.

- العيوب خلقية.

- الشلل الدماغي البسيط.

- خلل بالأعصاب الطرفية.

- الإعاقة البصرية.

- الإعاقات السمعية.

- الإعاقة الذهنية.

- الإصابة بأمراض الدم «الثلاسيميا - أنيميا البحر المتوسط - الأنيميا المنجلية – الهيموفيليا».

مميزات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

- خصومات على الأندية الرياضية.

- الإعفاء من الضرائب.

- الحصول على سكن حكومي مناسب.

- الدمج في المدارس.

- الجمع بين معاشين.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.