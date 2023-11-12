مفاجأة في وفاة لاعب غانا أثناء مباراة.. ماذا حدث قبل السقوط؟ (فيديو)

في مشهد يحمل الجانب الأكثر مأساوية لكرة القدم، توقفت عنده عقارب الساعة عند الدقيقة 24 من عمر لقاء بالدوري الألباني، عندما سقط أحد لاعبي الفريقين على الأرض بشكل مفاجئ، لتفشل جميع محاولات إنقاذه ويخرج من الملعب إلى مثواه الأخير.

لحظة وفاة لاعب غانا داخل الملعب

لحظة مزعجة تكررت في مباريات عِدة على مدار السنوات المنقضية، تلك التي كانت شاهدة على سقوط رافائيل دوامينا الأخير داخل الملعب، دون تدخل من قبل أي من اللاعبين، ما استدعى تدخل الإسعاف على وجه السرعة، من أجل إنقاذه، لكن يبدو أنه توفى على الفور، بمجرد سقوطه، بحسب صحيفة «sportsbrief».

مفاجأة في الحالة الصحية للاعب غانا الراحل

لا يزال سبب الوفاة سرًا لم يُكشف النقاب عنه حتى تلك اللحظة، إذ اكتفى الاتحاد الغاني لكرة القدم، بتأكيد أنّ سبب الوفاة لا يزال غير معلوم حتى تلك اللحظة، ووجه التعازي لأهالي وجماهير اللاعب الغاني الذي مثّل المنتخب في وقت سابق.

«مثّل رافائيل، غانا بكل إخلاص ودفع ثمنًا للبلد حتى وفاته المؤسفة».. هكذا نعى الاتحاد الغاني لكرة القدم، وفاة لاعبه الغاني، بتأكيد أنه تفانى في أثناء وجوده مع المنتخب الوطني: «سنفتقده إلى الأبد لتفانيه في الفريق الوطني، ارقد في سلام رافائيل».

المفاجأة كانت أنّ «دوامينا» عانى من انهيار في وقت سابق داخل الملعب، في أكتوبر 2021، في أثناء مباراة بين فريقه آنذاك، بين لينز وهرتبرج، التي أقيمت بين الثنائي في كأس النمسا، وعلى الرغم من التعافي والعودة للملاعب وفقًا لتعليمات الطبيب، إلا أنه سقط مرة أخرى وتلك المرة كانت الأخيرة، بعد إعلان خبر وفاته داخل الملعب.

خلال مسيرته المهنية، أظهر «دوامينا» موهبته الاستثنائية، على مدار رحلته مع أندية في إسبانيا وسويسرا والنمسا والدنمارك، وباعتبار فترته مع «ليفانتي» الأبرز، كرمه الأخير بعد الحادث المؤسف: «نود أنّ نعبر عن خالص تعازينا في وفاة لاعبنا السابق رافائيل دوامينا».