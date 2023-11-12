22 فئة تستحق بطاقة الخدمات المتكاملة 2023.. حملة «هنوصلك» تبحث عنهم

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، إطلاق حملات «هنوصلك» للبحث عمن يستحق بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، إذ تنتشر في الشوارع والميادين بهدف التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج البطاقة، خاصة للفئات غير القادرة على التنقل أو غير القادرة على دفع تكلفة المواصلات للوصول إلى أماكن استخراج الكارت.

من يستحق بطاقة الخدمات المتكاملة 2023؟

وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي من حملة «هنوصلك» للوصول لكل من يستحق بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، من أجل التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج البطاقة، خاصة للفئات غير القادرة على التنقل أو غير القادرة على دفع تكلفة المواصلات للوصول إلى أماكن استخراج الكارت.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي المستحقين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» من يستحق بطاقة الخدمات المتكاملة 2023؟، وهم الفئات التالية:

الأشخاص المستحقون لبطاقة الخدمات المتكاملة

1- الشلل الدماغي.

2- البتر متعدد الأطراف.

3- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

4- ذوي الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

5- صغر أو كبر حجم الرأس.

6- اضطراب طيف التوحد.

7- درجة فقد السمع 55 ديسبل.

8- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

9- متلازمة داون.

10- ضمور العضلات وذوي القزامة.

11- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

12- اضطراب فرط الحركة، الجذام.

13- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سنتيمترا».

14- فقد البصر التام.

15- فقد السمع التام.

16- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

17- درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

18- أمراض الدم المزمنة.

19- الإعاقات السمعية.

20- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

21- مريض الهيموفيليا.

22- طيف التوحد.