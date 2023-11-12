«التنسيق الحضاري» يدرج اسم الفنان نبيل درويش في مشروع «عاش هنا»

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اسم الفنان التشكيلي نبيل درويش في مشروع «عاش هنا»، والذي يهدف إلى الاحتفاء بالمبدعين الراحلين من مختلف المجالات، إذ جرى وضع لافتة على منزله الكائن بـ77 طريق سقارة السياحي- المريوطية - الجيزة.

ولد نبيل درويش في السنطة محافظة الغربية، وتخرج في كلية الفنون التطبيقية قسم الخزف 1962، وحصل على دكتوراه من كلية الفنون التطبيقية في الخزف 1981.

وتدرج في وظائف التدريس الجامعي حتى أصبح رئيسا لقسم الخزف بكلية الفنون التطبيقية، مثل مصر في معرض فينيسيا الدولى للخزف 1971، وفي بينالى باريس في نفس العام، وجرى اختياره مستشارا دوليا في الاحتفال العالمي بفن الخزف عام 2000، أسهم بفعالية في مجال فن الخزف ونظرياته.

أنشأ متحفا فنيا يضم أعماله، ويحتوىعلى 800 تحفة خزفية، تشمل أساليب ومدارس مبتكرة منها: العديد من المدارس التي تحمل شخصيته، وتعبر عنها.

الجوائز والأوسمة

حصل على جائزة الصالون الأولى 1970 الجوائز الدولية - شهادة تقدير في معرض فينيسيا الدولي في الجرافيك 1971 - الجائزة الأولى من بينالي الخزف الدولي لحوض البحر الأبيض المتوسط - تونس -1986 - الجائزة الكبرى في بينالي عمان 1992 - الجائزة الكبرى بينالي الشارقة الدولي الأول 1993.