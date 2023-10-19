«التنسيق الحضاري» يضع لافتة «عاش هنا» على منزل مصطفى مشرفة

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم مصطفى مشرفة، عالم الفيزياء النظرية، ضمن مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى تكريم رموز مصر من مختلف المجالات، وأسهموا في إثراء الحركة الثقافية والفنية عبر تاريخ مصر الحديث، ووُضعت لافتة تحمل اسمه وعنوانه الكائن في 3 شارع مصطفى مشرفة مصر الجديدة بالقاهرة.

من هو الدكتور مصطفى مشرفة؟

وحسب موقع التنسيق الحضاري، وُلد علي مصطفى مشرفة في مدينة دمياط ، في 11 يوليو 1898، ولُقّب بـ «أينشتاين العرب»، لأن أبحاثه كانت في المجال نفسه.

تخرج العالم في مدرسة المعلمين العليا عام 1917، وحصل على دكتوراه فلسفة العلوم من جامعة لندن عام 1923، فكان أول مصري يحصل على درجة دكتوراه العلوم من إنجلترا من جامعة لندن عام 1924.

وعُيّن أستاذًا للرياضيات في مدرسة المعلمين العليا، ثم للرياضيات التطبيقية في كلية العلوم عام 1926، وانتُخب في عام 1936 عميدا لكلية العلوم، فأصبح أول عميد مصرى لها، وتوفي في 15 يناير 1950.

مؤلفات الدكتور مصطفى مشرفة

نُشر لـ مصطفى مشرفة أول بحثين في الدرويات العلمية في 1922، كما أصدر العديد من المؤلفات العلمية منها «الميكانيكا العلمية والنظرية»، «حساب المثلثات المستوية»، و«الذرة والقنابل الذرية» و«العلم والحياة».