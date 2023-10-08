«التنسيق الحضاري» يدرج اسم الراحل أسامة أنور عكاشة بمشروع «عاش هنا»

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اسم الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة في مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى تخليد المبدعين والمفكرين في مختلف المجالات، والذين أثروا الحياة الثقافية والفكرية في مصر، وعلق الجهاز لافتة المشروع على منزل الراحل في عنوانه 3 شارع إبراهيم خطاب - حدائق الأهرام القديمة حي الهرم.

ولد في محافظة كفر الشيخ، في 12 يوليو 1941، حصل على ليسانس الآداب من قسم الدراسات النفسية والاجتماعية بجامعة عين شمس عام 1962.

وحسب موقع التنسيق الحضاري: «عمل بعد تخرجه أخصائيًا اجتماعيًا في مؤسسة لرعاية الأحداث، ثم عمل مدرسًا بإحدى مدارس محافظة أسيوط، وذلك لمدة عام (1963- 1964)».

انتقل للعمل بإدارة العلاقات العامة بديوان محافظة كفر الشيخ في الفترة «1964 – 1966»، ثم انتقل بعدها للعمل كأخصائي اجتماعي في رعاية الشباب بجامعة الأزهر وذلك من 1966 – 1982، ثم استقال ليتفرغ للكتابة والتأليف.

أعمال أسامة أنور عكاشة:

أصدر العديد من المؤلفات منها: «خارج الدنيا»، (مجموعة قصصية) في عام 1967. «أحلام في برج بابل»، (رواية) صدرت عام 1973. «مقاطع من أغنية قديمة»، (مجموعة قصصية) صدرت عام 1985.

«منخفض الهند الموسمي»، (رواية) صدرت عام2000. «وهج الصيف»، (رواية) صدرت 2000. «سوناتا لتشرين»، (رواية صدرت عام 2010).

قدم للدراما التلفزيونية مسلسلات عديدة منها: ضمير أبلة حكمت. ليالي الحلمية - خمسة أجزاء.أرابيسك. زيزينيا - جزآن. وامرأة من زمن الحب.أميرة في عابدين. عصفور النار من أعماله السينمائية كتيبة الإعدام. وتحت الصفر

وتوفى أسامة أنور عكاشة في 28 مايو 2010