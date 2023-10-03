«حكاية وطن».. 965 لوحة «عاش هنا» ضمن إنجازات وزارة الثقافة في 10 سنوات

تعمل وزارة الثقافة على تحقيق 7 أهداف رئيسية، تتضمن تطوير المؤسسات الثقافية، وتنمية الموهوبين ودعم المبدعين، وتعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع، ودعم الصناعات الثقافية، وكذلك تحقيق العدالة الثقافية، وحماية وتعزيز التراث الثقافي إلى جانب تحقيق الريادة الثقافة.

وعلى مدار السنوات الـ10 الماضية، تنوعت المشروعات الثقافية لتشمل جميع محافظات الجمهورية، في إطار تحقيق الأهداف السبعة للوزارة.

وفيما يخص حماية وتعزيز التراث، ووفقا للكتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، أطلقت وزارة الثقافة، من خلال الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مشروع ذاكرة المدينة الذي يهدف إلى حماية التراث الثقافي، عبر من خلال تنفيذ عدد من المشروعات من بينها «عاش هنا».

تفاصيل مشروع «عاش هنا»

ويهدف المشروع إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها المبدعون والشخصيات التاريخية التي أسهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.

وأشار الكتاب إلى إنه تم تعليق عدد 965 لوحة من مشروع «عاش هنا»، حيث يتم تفعيل المشروع بوضع لوحة معدنية على المبنى تبين اسم الشخصية التي سكنت بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق ال QR، والذي يمكن استخدامه عن طريق الأجهزة الذكية، مما يساعد على نشر الوعي، ومعرفة تاريخ الشخصيات والمباني الهامة بمختلف المحافظات.