وزير الري: إزلة 81 ألفا و561 حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام 2015

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تلقت تقريراً من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل، مشيرا إلى إزلة 81 ألفا و561 حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام 2015.

وأوضح الوزير أن الوزارة تنفذ عددا من المشروعات للحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر وتطوير الواجهات النيلية، إضافة إلى تنفيذ أعمال لتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل وتكريك مجرى النهر، كما تقوم أجهزة الوزارة بمواجهة كل أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد ما يقرب من 1500 كيلومتر من أسوان إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقي والغربي.

مشروعات حماية وتطوير نهر النيل

وأضاف وزير الري، فى بيان اليوم، أنه يُجرى حالياً تنفيذ عدد من المشروعات لحماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ، حيث يجرى تنفيذ كورنيش أبو شوشة بمركز أبو تشت بقنا ، والعمل على تطوير كورنيش النيل الشرقى بقنا بطول 1500 متر ليصبح واجهة حضارية متطورة، وتتم أعمال تنفيذ الكورنيش من خلال ضبط الميول ووضع فلاتر من الرمل والزلط يليها أعمال الردم والدمك على طبقات كل 30 سم، ويتم أخذ عينات من التربة والأحجار لعمل إختبارات عليها لضمان جودتها، وذلك طبقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية، وحسب الدراسات البحثية المعدة من معهد بحوث النيل.

إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية

ولفت وزير الري إلى أنه يُجرى الإعداد لبدء أعمال إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بمحافظة دمياط بهدف تطوير ورفع كفاءة الكورنيش من الكوبري المعدني حتى بنك مصر، كما تم تكريك مجري نهر النيل أمام مآخذ محطات رفع المياه بمحافظة بنى سويف بمواقع متفرقة للحفاظ على كفاءة عمل تلك المحطات، كما يُجرى تنفيذ أعمال تكريك للمجرى عند كوبري إمبابة بطول 1300 متر.

وأشار «سويلم» إلى أن أجهزة القطاع تواصل مواجهة كل أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد 1500 كيلو متر، من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكل محافظات الجمهورية التي تطل على نهر النيل، حيث تم إزالة عدد 81561 حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 حتى تاريخه فى إطار حملة إنقاذ نهر النيل.