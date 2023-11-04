وزير الري: لا تهاون مع أي تعديات على نهر النيل والترع والمصارف المائية

قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، بزيارة تفقدية لمحافظة بني سويف، لتفقد حالة نهر النيل وأعمال إزالة التعديات على مجاري النهر بالمحافظة.

ضبط حالتي تعد على نهر النيل

وتفقد «سويلم» يرافقه الدكتور محمد هانئ، محافظ بنى سويف، أعمال إزالة 2 من المباني المتعدية على نهر النيل، وهي عبارة عن الشروع في بناء برج سكني في مراحله الأولى «أعمدة وسقف الدور الأرضي»، ومخالفة ثانية بالشروع في بناء برج سكني آخر في مراحله الأولى أيضا «أعمدة وشدة خشبية للسقف دون صب»، كما أجرى جولة تفقدية داخل نهر النيل للمتابعة وللاطمئنان على نظافة المجرى وخلوه من تعديات المباني.

وأكد «سويلم» أن وزارة الموارد المائية والري لا تتهاون مع أي تعديات على نهر النيل أو الترع والمصارف ومحطات الرفع، مع وجود تنسيق تام مع المحافظين في متابعة التعديات وإزالتها، مشيداً بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الداخلية لسرعة تنفيذ أعمال الإزالات.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفتين

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفتين على نهر النيل ببني سويف، وتحرير محاضر مخالفة وقرارت الإزالة لهما، كما تم تحرير جنح في النيابة بأسماء المتعدين، مؤكدا المتابعة اللحظية من أجهزة الوزارة لأي تعديات على نهر النيل والمجاري المائية، والضرب بيد من حديد على يد المخالفين، وتنفيذ حملات إزالة فورية في المهد بالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظات ووزارة الداخلية لتأمين التنفيذ.

وخلال الزيارة وجه «سويلم» مسئولي قطاع حماية نهر النيل بسرعة إنهاء موقف تراخيص المرسى النهري الخاص بالمحافظة خلال أسبوع من تاريخه طبقا لمعايير اللجنه العليا لتراخيص النيل مع ضمان السريان الطبيعي لنهر النيل.

وأكد وزير الري، أن الزيارات التفقدية المتكررة لمختلف محافظات الجمهورية تُسهم في تحقيق المتابعة الدائمة للاطمئنان على حالة نهر النيل وشبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالشكل الذي يُمكن منظومة الري من توفير كافة الاحتياجات المائية للمنتفعين وخاصة وصول المياه لنهايات الترع.