«الهلال الأحمر» يرسم البسمة على وجوه أطفال غزة.. التجمع أمام التليفزيون رغم القصف

معاناة كبيرة يعيشها أهل غزة خلال الأحداث الجارية، خاصة مع قلة الخدمات داخل المستشفيات، وهو ما ذكره الهلال الأحمر الفلسطيني، مؤكّدًا أنَّ طواقم الجمعية التخفيف من معاناة الأطفال النازحين.

أطفال فلسطين حول التلفاز داخل مستشفى القدس

وظهر الأطفال الفلسطينيين النازحين داخل مستشفى القدس، خلال فيديو نشره الهلال الأحمر الفلسطينية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وهم يجتمعون حول شاشة تلفاز صغير لتسلية وقتهم خلال هذه الأحداث العصيبة، في محاولة من الطاقم الطي التخفيف عنهم.

وعلق الهلال الأحمر على الفيديو قائلًا: «رغم انقطاع الكهرباء وانعدام مقومات الحياة الأساسية تحاول طواقم الجمعية التخفيف من معاناة الأطفال النازحين في مستشفى القدس، بهدف رسم البسمة على وجوههم رغم مشاهد الألم والخوف التي يتعرضون لها، جراء استمرار القصف الإسرائيلي لمحيط مستشفى القدس».