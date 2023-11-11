الهلال الأحمر الفلسطيني يدعو العالم للتدخل الفوري لحماية مستشفى القدس

دعت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، المجتمع الدولي والشركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، إلى التدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى القدس وطواقمه الطبية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 500 مريض وأكثر من 14 ألف نازح، متواجدون في مستشفى القدس، وفقًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

الهلال الأحمر يستنكر محاصرة دبابات الاحتلال لمستشفى القدس

واستنكرت جمعية الهلال الأحمر، مُحاصرة دبابات الاحتلال لمستشفى القدس، وإطلاق النار مباشرة عليه، ما تسبب في عدد من الإصابات لم تُعرف بعد، إضافة إلى حالة هلع وخوف شديد بين صفوف النازحين وغالبيتهم من الأطفال والنساء.

جمعية الهلال الأحمر تعبر عن قلقها

وأعربت جمعية الهلال الأحمر، عن بالغ قلقها على سلامة طواقمها الطبية العاملة في المستشفى، لاسيما مع استمرار انقطاع خدمات الانترنت والاتصالات لليوم الرابع على التوالي.

كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعزل المستشفى عن محيطه بالكامل، نتيجة إغلاق كل الطرق التي تؤدي إلى المستشفى، بسبب القصف المتواصل، الذي أدى الى تدمير المباني والشوارع المحيطة.