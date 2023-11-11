الهلال الأحمر الفلسطيني: الدبابات على بعد 20 مترا من مستشفى القدس ووقوع إطلاق نار

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن دبابات الاحتلال تقف على بعد 20 مترا من مستشفى القدس، وأكد إطلاق النار مباشرة على المستشفى، وحدوث حالة هلع وخوف شديدين بين النازحين.

استشهاد عشرات الفلسطنيين وإصابة آخرون

في سياق متصل استشهد عشرات الفلسطنيين وجرح آخرون، في قصف شنه طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على منازل ومنشآت سكنية في مناطق عدة بقطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مراسلها بأن طيران الاحتلال قصف منزلا يعود لعائلة النجار في منطقة معن شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وجرح آخرين، وإحداث دمار كبير في الممتلكات.

كما استشهد عشرات المواطنين وجرح آخرون جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، منزلا مقابل مخبز بدرة بحي الصبرة شرق مدينة غزة.

كما استشهد عدد من المواطنين، وجرح آخرون غالبيتهم من النساء والأطفال، إثر قصف الاحتلال منطقة سكنية وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتعمل طواقم الإسعاف والإنقاذ والمواطنون على إخلاء الشهداء والجرحى من تحت ركام المنازل المدمرة بفعل القصف.