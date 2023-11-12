عاجل.. قرار حاسم في الزمالك بشأن المدرب الجديد.. «الأهلي كلمة السر»

كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك، عن أن المجلس برئاسة حسين لبيب، قرر عدم التعاقد مع مدير فني للفريق سبق وعمل داخل النادي الأهلي.

مدربو الأهلي خارج حسابات تدريب الزمالك بقرار من الإدارة

وشدد المصدر، لـ«الوطن سبورت»، على أن العديد من المدربين اللذين سبق لهم تدريب الأهلي ترددت أسماؤهم مؤخرا كمرشحين لتدريب فريق الزمالك، وأبرزهم كارتيرون وموسيماني وبيسيرو وجاريدو وفايلر.

كما أشار المصدر إلى أن مجلس إدارة الزمالك اتخذ قرارًا نهائيًا بعدم اختيار أي مدرب سبق أن عمل مديرًا فنيًا لفريق الكرة بالنادي الأهلي.

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