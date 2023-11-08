عاجل| قرار مهم لمجلس الزمالك بعد الصعود لمواجهة الأهلي بنهائي كأس مصر

أعلن نادي الزمالك، عن قرار عاجل بعد الفوز على حساب بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الدور نصف النهائي لمسابقة كأس مصر، وحقق الفارس الأبيض الانتصار بركلات الجزاء الترجيحية.

قرار عاجل من الزمالك بعد الصعود لمواجهة الأهلي

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس الإدارة لـ«الوطن سبورت»، أن حسين لبيب قرر صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على خلفية الانتصار على بيراميدز والصعود إلى نهائي كأس مصر، ليضرب الفريق موعداً مع الأهلي في المباراة النهائية.

صورة من مباراة الزمالك وبيراميدز

وأضاف المصدر أن الزمالك سيصرف مكافأة خاصة لكل لاعب تصل إلى 100 ألف جنيه، بعد المستوى الكبير الذي قدمه الفريق أمام بيراميدز في مباراة اليوم في بطولة كأس مصر، والفوز في نهاية المباراة، رغم المعوقات التي واجهت الفريق قبل مباراة بيراميدز في مسابقة كأس مصر.