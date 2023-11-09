عاجل.. الزمالك يستقر على اسم المدرب الجديد

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن مسؤولي نادي الزمالك استقروا على المدير الفني الجديد لفريق الكرة، بعد رحيل خوان كارلوس أوسوريو، من تدريب الفريق.

وقال كريم رمزي في تصريحات عبر برنامجه رقم «10»، المذاع على القناة «الأولى»: «هناك بعض الأقاويل التي تشير إلى أن راضي الجعايدي، مدرب الترجي التونسي السابق، وسيفين فاندنبروك، مدرب الوداد المغربي السابق، مرشحان لتدريب نادي الزمالك».

كريم رمزي: الزمالك في مفاوضات متقدمة مع مدرب ألماني

وأوضح: «لكن في هذه اللحظة الزمالك دخل في مفاوضات قريبة جدًا مع مدير فني ألماني، ومسؤولي النادي الذين يعملون على هذا الملف يديرونه بشطارة».

وأضاف: «المدرب الألماني، طلب رؤية بعض المباريات لنادي الزمالك، حتى يتخذ قراره النهائي».

الزمالك يبحث عن مدير فني جديد

ويبحث نادي الزمالك، عن مدرب أجنبي في الوقت الحالي، ليخلف أوسوريو في تدريب الفريق في باقي الموسم الجاري.

ورحل أوسوريو، عن تدريب نادي الزمالك، عقب الهزيمة أمام زد، في الجولة السادسة من دوري Nile، بهدفين مقابل هدف.