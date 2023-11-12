هزة أرضية قرب سواحل الإكوادور الغربية بقوة 4.7 درجة

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر قرب الساحل الغربي للإكوادور، إحدى دول أمريكا الجنوبية، بعمق 29 كيلومترا، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ونشرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صورا عبر موقعها الإلكتروني، صورا أظهرت بؤرة هزة أرضية ضربت قرب سواحل الإكوادور.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، أنّ بؤرة هزة أرضية ضربت قرب سواحل الإكوادور، وقعت على مسافة 94 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من مدينة جواياكيل غربي البلاد، و43 كيلومترا جنوب شرق مدينة لا ليبرتاد.