قصواء الخلالي: شاشات الشركة المتحدة تشهد تحديثا وتطويرا كبيرين

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إنها عادت إلى تقديم البرنامج بعد إجازة، لافتة أنها تقدم البرنامج منذ 3 سنوات على قناة CBC، معبرة عن سعادتها بوجودها كفرد ضمن أفراد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العملاقة.

البرنامج سيقدم كل ما ينفع الناس

وأضافت قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن البرنامج سيحرص على عدم تتبع «توافه الأمور»، ولكن البرنامج سيحرص على تقديم كل ما ينفع الناس.

وأوضحت أننا شاهدنا الفترة الماضية على شاشات الشركة المتحدة تحديثا وتطويرا كبيرين في محتوى البرامج، والشاشات تتحدث وتتطور مجددا مواكبةً لهذه المرحلة التي يمر بها العالم وليس فقط مصر.

انتهاكات يتعرض لها الشعب الفلسطيني

من ناحية أخرى، قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن القضية الفلسطينية هي القضية الأم للأمة العربية، لكنها كانت دائما منذ بدايتها وحتى الآن القضية الإنسانية الأولى لمصر، وقضية المصريين قيادةً وحكومةً وشعبًا، لافتةً إلى أن هناك الكثير من الأحداث والانتهاكات التي يواجهها الشعب الفلسطيني من تدليس للقضية الفلسطينية.