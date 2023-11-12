عضو بـ«الشيوخ»: رؤية مصر لحل الأزمة الفلسطينية ظهرت بقوة في القمة العربية الإسلامية

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن البيان الختامي الصادر عن القمة العربية- الإسلامية الطارئة التي استضافتها العاصمة السعودية، الرياض، نجحت في الخروج ببيان قوى يدين إسرائيل ويرفض سرديتها التي تقدم الحرب على غزة على أنها ّدفاع عن النفس.

دعم المشاركين لمصر في جميع الإجراءات

وأضاف أن الرؤية المصرية لحل الأزمة ظهرت بوضوح في البيان الختامي، إذ تضمن التأكيد على دعم المشاركين لمصر في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، بالإضافة إلى دعم جهودها في إدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فورى وكاف، ما يعكس الدور المحوري الذي يتقوم به مصر إقليميا ودوليا.

استكمال التحقيق ضد جرائم الحرب

وأشار إلى أن البيان الختامي تبنى الموقف المصري بشأن مطالبة المحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، إذ جرى تكليف أمانتي الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بإنشاء وحدة رصد إعلامية لتوثيق كل الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومنصات إعلامية رقمية تنشرها وتعري ممارساتها اللاشرعية.