الطاهري: المطالب المصرية الواضحة في القمة العربية الإسلامية انعكست على البيان الختامي

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إن مصر ذهبت للقمة العربية الإسلامية بمطالب واضحة، وانعكست هذه المطالب بشكل واضح على البيان الختامي للقمة، موضحا أن المطالب المصرية يمكن إجمالها بـ6 مطالب رئيسية، وهذه المطالب انعكست بـ6 نقاط واضحة في البيان الختامي للقمة.

أهداف مصر من القمة

وأضاف «الطاهري»، خلال مكالمة هاتفية من الرياض ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والمذاع على قناة «CBC»، وتقدمها الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر ذهبت للقمة ولها عدة أهداف، منها مركزية القضية بحيث يلتف العالم العربي والإسلامي حول القضية الفلسطينية.

ولفت أنه من بين الأهداف إيجاد صيغة مشتركة بين الأقطاب الكبرى في العالم العربي في هذا الظرف الدقيق وبين جوار العالم العربي تحديدا تركيا وإيران، واستغلال هذه الأزمة التي جرت في إعادة إحياء القضية الفلسطينية من أجل إيجاد تسوية.

اكتساب قوة كلمة مصر

وأوضح أن كل الرؤساء والزعماء والملوك تحدثوا، اليوم، ولكن الكلمة المصرية تكتسب قوتها من بيان الحال، والذي يتبين بأن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحملت عبء هذه الحرب غير المسبوقة منذ اندلاعها يوم 7 أكتوبر، ومن ثم مصر لا تسجل موقفاً ولكن تضع سياقاً بأهداف ومطالب محددة.