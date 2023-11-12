«الهلال والصليب الأحمر»: مصابو القصف الإسرائيلي في غزة محرومون من الرعاية الطبية

قال الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد التويجري، إنّ الاحتلال يستهدف كل قطاع غزة، وأنّه لا مكان آمن به الآن، والوضع أصبح سيئ للغاية.

وأضاف التويجري لـ«القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال يواصل استهداف المدنيين، والمصابون لا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة بفعل القصف المستمر واستهداف المستشفيات، وأنّ الأمر تجاوز كل حدود العقل، متابعا: «نرى أنّ هناك دولا تروج إلى حقوق الإنسان، والقوانين، وهي في الحقيقة تقف وراء هذه العدوان الغاشم».

وتابع الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم حرب غير مسبوقة في قطاع غزة، وأنّ الاحتلال يحظر كل مستلزمات الحياة من مياه وغذاء ومحروقات في قطاع غزة.

وأضاف أنّ مصر تبذل جهودا جبارة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وتواصل مناشدة المجتمع الدولي لحماية المدنيين وحقوق الإنسان في قطاع غزة.

وفي سياق آخر، أكد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، أنّ المساعدات الطبية تُخَزَّن في مخازن وزارة الصحة لأنها تحتاج إلى معايير حفظ معينة.

وأردف أنّ هناك جسر جوي حاليا تقوم به المملكة العربية السعودية لإرسال مزيد من طائرات المساعدات، كما أنّ ميناء العريش البحري يستقبل شاحنات مساعدات.