«الصحة الفلسطينية»: 39 طفلا مهددون بالموت في مجمع الشفاء بعد قطع الأكسجين

صرحت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية بأن 39 طفلا أصبحوا مهددين بالموت في أي لحظة في العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي بسبب قطع الأكسجين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، خلال مؤتمر صحفي: «20 مستشفى من أصل 35 توقفت عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي وعدم توفر الوقود»، مشيرة إلى تعرض مستشفى النصر لقصف مباشر أدى إلى تدمير قسم الحضانة واستهداف الطاقة الشمسية ما أدى لانقطاع الكهرباء والماء.

وزيرة الصحة الفلسطينية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المستشفيات

وأشارت الكيلة إلى أن «جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المستشفيات في غزة بدلا من مدها بالمساعدات، كما تم قصف مستشفى الطب النفسي بشكل كامل».

وطالبت بضرورة فتح ممرات آمنة لخروج الجرحى للعلاج خارج قطاع غزة، ودخول الفرق الطبية المتطوعة، والسماح بإدخال الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات بشكل فوري، وإدخال المواد والمستلزمات الطبية والأدوية.