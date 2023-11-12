اختيار القصبي رئيسا لـ«برلمانية مستقبل وطن» في دور الانعقاد الرابع

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، إخطاره بموجب خطاب من رئيس حزب مستقبل وطن يفيد باختيار الحزب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة، رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب، وممثلا له أمام مجلس النواب.

وبذلك يكون القصبي زعيمًا للأغلبية البرلمانية لدور الانعقاد الحالي، جاء اختيار القصبي خلفا للمهندس أشرف رشاد الشريف الذي شغل المكان ذاته خلال أدوار الانعقاد السابقة من عمر الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

إحالة اتفاقات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية

وفى سياق آخر، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقات دولية إلى لـجنـة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهما:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.

مشروع قانون مُقدم من الحكومة

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية.