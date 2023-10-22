الخولي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية بمجلس الشيوخ

أعلن المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ أن حزب مستقبل وطن اختار النائب حسام الخولي، رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وعضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، محمد حلاوة، نائبًا له.

مجلس الشيوخ

وأعلن عبدالرازق إخطار رئيس حزب الشعب الجمهوري له، باختيار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إيهاب وهبة، بينما أخطر حزب حماة الوطن، باختيار أيمن عبدالمحسن رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب، فيما يمثل حزب الوفد، ياسر الهضيبي، وعضو المجلس طارق عبدالعزيز نائبًا له.

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

وأخطر رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، مجلس الشيوخ، باختيار عضو المجلس محمود سامي الإمام ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب، ومحمد طه عليوة نائبًا له، بينما يمثل حزب المؤتمر، الربان عمر صميدة، وطارق رسلان نائبًا له.

وأعن عبدالرازق السيد عبدالعال، ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وأحمد شعبان نائبًا له، ويمثل حزب الإصلاح والتنمية، سامح السادات، وسلوى الحداد نائبة له.