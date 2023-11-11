وكيل «صحة الشرقية» يتابع أداء الفرق الطبية ضمن المبادرات الرئاسية

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بمركز ومدينة أولاد صقر، في يومها الـ140، والتي انطلقت في نهاية شهر يونيو الماضي على مستوى الجمهورية.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، بوحدة طب الأسرة بزور أبو الليل، التابعة للإدارة الصحية بأولاد صقر، بعد تفقده سير العمل بمستشفى أولاد صقر المركزي، وقام بالتأكد من توافر مستلزمات العمل، وسلامة الأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، واجراء كافة الفحوصات الطبية لهم وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، متابعاً مؤشرات التردد على جلسات التطعيمات الروتينية، والمواعيد الخاصة بها، والتأكد من التسجيل الالكتروني للأطفال المترددين على الجلسة، وتسجيل المترددين على المبادرة الرئاسية على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.

تقديم الخدمات الطبية من خلال الفرق المتحركة بالمنازل

وأكد «مسعود» على الفرق الطبية والرائدات الريفيات باستمرار عمل الدعاية اللازمة بالمناطق المحيطة، وتقديم الخدمات الطبية من خلال الفرق المتحركة بالمنازل، مع التأكيد على حسن معاملة متلقي الخدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، مع متابعة أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، والتأكد من تطعيم أي أطفال متخلفة عن التطعيم، مضيفاً بأن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة يستمر تنفيذها بالمحافظة حتى أول ديسمبر 2023، والتي يتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة 100 مليون صحة، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتي 5 سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.