ضبط 52 شكارة دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط

شنت مديرية تموين أسيوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بالاشتراك مع مباحث التموين حملة تموينية مكبرة بمركز أبوتيج أسفرت عن ضبط 52 شكارة دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

مراقبة الأسواق

وقال المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، إنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بجهد منقطع النظير لتوفير رغيف المدعم للمواطنين ما زال هناك فئة من أصحاب المخابز يتصرفون في بعض حصص الدقيق المخصصة لمخابزهم من خلال التلاعب في وزن الرغيف، وبناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتشديد الرقابة شنت مديرية التموين بأسيوط بالاشتراك مع العميد أحمد شكري، رئيس مباحث التموين بأسيوط، والوليد سمير مدير إدارة تموين أبوتيج حملة على بعض المخازن والتجار.

دقيق مدعم

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط أن خلال الحملة تم ضبط 52 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي وزن 2600 كجم قام أحد الأشخاص بتجميعها بقصد إعادة نخلها وبيعها في السوق السوداء على أنها دقيق فاخر، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.