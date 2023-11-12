مكتبة مصر العامة بالزقازيق تقدم فعاليات وأنشطة متنوعة للأطفال

قالت رانيا حشيش، مدير مكتبة مصر العامة بالزقازيق، إن المكتبة خلال شهر أكتوبر الماضى قدمت خدمات عدة وفعاليات متنوعة لزائريها، تأكيدا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لأهمية دور المكتبة في توعية النشء والشباب باعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها.

فعاليات مكتبة مصر العامة بالزقازيق

وتضمنت فعاليات المكتبة ما يلي:

- نشاط اعرف دينك، وبلغ عدد المستفدين منه 12 متدربا من الأطفال.

- نشاط مسرح العرائس، وبلغ عدد المستفدين منه 30 متدربا من الأطفال.

- نشاط عالم ورق، بلغ عدد المستفدين منه 15 متدربا من الأطفال.

- نشاط مسابقات، وبلغ عدد المستفدين منه 15 متدربا من الأطفال.

- نشاط كرافت، وبلغ عدد المستفدين منه 10 متدربين أطفال.

- نشاط الرسم مستوى أول وثاني، وبلغ عدد المستفدين منه 20 متدربا أطفال.

- نشاط تحسين الخط نسخ ورقعة، وبلغ عدد المستفدين منه 30 متدربا أطفال وشباب وكبار.

- تعليم مبادئ (ICDL)، وبلغ عدد المستفدين منه 15 متدربا شباب وكبار.

عروض مسرحية في مكتبة مصر العامة

وقامت المكتبة أيضاً بتنظيم عروض مسرحية بعنوان «الحية والحاوي - مطلوب مخرج»، بمشاركة 260 عضوا من الشباب والكبار، فضلاً عن تنظيم ندوات بعنوان «عيون البيئة - الاكتشاف المبكر لأمراض الدم للأطفال»، بالإضافة لاستقبال 65 طفلا لقضاء يوم ترفيهي بالمكتبة، وذلك من حضانة طلبة عويضة ووحدة أمراض الدم بجامعة الزقازيق، كما تم تنظيم يوم ترفيهي لأعضاء المكتبة شارك فيه 50 طفلا.