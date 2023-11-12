«خارجية الشيوخ»: لقاء السيسي بنظيريه السوري والإيراني أحد مكتسبات قمة الرياض

قال الدكتور عفت السادات، وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيريه السوري، بشار الأسد، والإيراني إبراهيم رئيسي، أحد مكتسبات قمة الرياض.

ضرورة تكاتف جميع دول المنطقة

وأضاف «السادات» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللقائين يشيران إلى الرغبة في عودة العلاقات بين البلدان العربية والإسلامية لنصبها الحقيقين ونبذ جميع القضايا الخلافية، التي تعيق عملية سريان المياه بمجاريها، خاصة ما تشهده المنطقة من تقلبات وأزمات، كان آخرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي يتطلب تكاتف جميع دول المنطقة في التصدي لانتهاكاته ودعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه.

قطار المفاوضات في قمة عالمية

وتابع:«قمة الرياض المنعقدة أمس تعد اسكمالًا لقمة القاهرة الدولية للسلام لدعم القضية الفلسطينية، والوقوف على أرض صلبة لمشكلات وأعباء الفلسطنيين أمام الاحتلال الإسرائيلي».