هزة أرضية بقوة 2.6 درجة تضرب جزر الأزور البرتغالية

تعرضت جزر الأزور البرتغالية، الواقعة شمال المحيط الأطلسي، اليوم الأحد، لهزة أرضية بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 3 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وكشفت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، تفاصيل هزة أرضية ضربت جزر الأزور البرتغالية، وقالت إن البؤرة وقعت على مسافة 61 كيلومترا شمال مدينة هورتا بالجزء الغربي من الجزر، وعلى مسافة 1270 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة فونشال.