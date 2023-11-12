تسليم 50 سماعة طبية لذوي الهمم في قرى سوهاج

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، جمعية الأورمان، في تسليم 50 سماعة طبية لذوي الهمم، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على مستوى قرى ومراكز المحافظة، تنفيذا لتعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

آلية تحديد الحالات المستحقة

وقال رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، إنه تم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكدا توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن تسليم السماعات الطبية بمثابة مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة حتى يصبح شخصا سويا، مثل الآخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

وأشار إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في سوهاج وفي المناطق الأكثر احتياجا وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى المحافظة.

تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية

وأضاف أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى المحافظات قدمت على مدار الأعوام السابقة 15,700 جهازتعويضي و6000 سماعة طبية.