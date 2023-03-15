نائب رئيس جمعية الأورمان: «كتف في كتف» تؤكد أهمية المجتمع المدني كذراع أساسية للدولة

قال محمد فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، إن مبادرة «كتف فى كتف» تعتبر أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية، وتعكس حرص مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة، الأعضاء فى التحالف، على الارتقاء بحياة المواطن الأوْلى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

ما دور جمعية الأورمان فى مبادرة «كتف فى كتف»؟

- نحن فى جمعية الأورمان نحرص كل الحرص على المشاركة والوجود فى مبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، وسنشارك فى «كتف فى كتف» التى تهدف إلى توزيع 4 ملايين كرتونة، بتعبئة 500 ألف كرتونة، وتوزيعها على الأهالى الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل، بالتنسيق مع باقى أعضاء التحالف.

ما الهدف من المبادرة؟

- يهدف التحالف الوطنى من خلال «كتف فى كتف» إلى توزيع 4 ملايين كرتونة غذائية على المواطنين الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل، فى المحافظات والقرى والنجوع النائية والفقيرة على مستوى الجمهورية، بمشاركة عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات المركزية، ويندرج تحتها 25 ألف مؤسسة وجمعية خيرية تنتشر على مستوى مصر، ما يعد رسالة من التحالف تؤكد تكاتفه مع الأهالى وشعورنا بالأزمة الحالية وحرصنا على الوجود مع المواطنين ومساندتهم خلال هذه الفترة حتى نتمكن من العبور منها بسلام.

هل تقتصر مساعدات «كتف فى كتف» على المواد والكراتين الغذائية فقط؟

- لا تقتصر أدوار «كتف فى كتف» فقط على المواد الغذائية، ولكن أيضاً نقوم بتنظيم قوافل طبية وغيرها من أشكال المساعدة المختلفة لدعم الفئة الأكثر احتياجاً، ويوم الجمعة الماضى الذى وافق 10 مارس انتهينا، من خلال «كتف فى كتف»، من توزيع مليون و100 ألف مواد غذائية متنوعة وملابس جديدة على الأهالى.

هل ينتهى دور «كتف فى كتف» فى 17 مارس؟

- ننظم فى 17 مارس احتفالية كبرى فى استاد القاهرة، ولكن عمل المبادرة مستمر إلى بعد هذا التاريخ، تحديداً إلى أن يتم الانتهاء من توزيع الكمية المحددة للأهالى كاملة، وأعتقد أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى وجميع أعضائه سينتهون من توزيع الكمية بالكامل مع حلول يوم 10 رمضان.

ما الدور الأبرز لجمعية الأورمان فى مبادرة التحالف؟

- جمعية الأورمان تعمل فى الأساس على إطعام الطعام، وصك الأضاحى فى العيد وغيرهما، لذلك فى رأيى أن أبرز دور للجمعية فى هذه المبادرة الضخمة هو العمل على تعبئة وتغليف 500 ألف كرتونة وتوزيعها على الأهالى.

ماذا أضاف العمل تحت مظلة التحالف الوطنى لجهود الجمعية؟

- عملنا تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، سواء فى مبادرة «كتف فى كتف» أو غيرها من المبادرات الأخرى، أضاف قيمة وساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن وذلك من خلال تنظيم جهود جميع المؤسسات التى تعمل فى ظله، وبالتالى لا يحصل المواطن على نفس الخدمة أكثر من مرة، بل يحصل على خدمات متنوعة ومختلفة من شأنها مساعدته ورفع مستوى معيشته من جميع الجوانب المختلفة، فتنظيم الجهود دائماً ما يؤدى إلى نتائج أفضل، وهو العنصر الذى لم يتم إغفاله فى «كتف فى كتف».

ما رأيك فى توقيت انطلاق المبادرة؟

- توقيت مهم جداً، إذ جاءت فى ظل أزمة اقتصادية صعبة تمثل ضغطاً على محدودى الدخل والأسر الفقيرة.

رسالة «كتف في كتف»

«المبادرة باينة من اسمها»، وتدل على تكاتف المصريين ومؤسسات المجتمع المدنى فى وقت الأزمات حتى نتمكن من العبور منها بسلام، و«كتف فى كتف» مبادرة كبيرة ولن نتوقف عند هذا الحد، كما تدل أيضاً على مدى أهمية المجتمع المدنى وأنه يمثل أحد الأضلاع الثلاثة المهمة للمجتمع المدنى.