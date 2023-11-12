عاجل.. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن خروج مستشفى القدس عن الخدمة لنفاد الوقود

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة، وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الطواقم الطبية تبذل قصارى جهدها لتوفير الرعاية الطبية للمرضى في قطاع غزة، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه يجب على المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة تحمل المسؤولية عن انهيار المنظومة الصحية في غزة.