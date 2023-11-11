«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة «البيرة» ومخيم «الجلزون»

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماً لمدينة «البيرة» ومخيم «الجلزون»، وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

قصف محيط مجمع الشفاء

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف محيط مجمع الشفاء الطبي بشكل مكثف، منذ قليل، عقب استهدافه الوحدات السكنية والمنازل.

انهيار القطاع الصحي بغزة

فيما يعاني القطاع الصحي في غزة من الانهيار التام، حسبما أعلن مدير وزارة الصحة الفلسطينية، على خلفية القصف والعدوان الإسرائيلي المستمر.

إنشاء مقبرة جماعية بمحيط مجمع الشفاء

ومع تزايد أعداد الشهداء، كشف مدير وزارة الصحة الفلسطينية، عن النية في إنشاء مقبرة جماعية بمحيط مجمع الشفاء، لتستوعب جثث الشهداء وأشلائهم، نظراً لعدم استطاعتهم الخروج للدفن.