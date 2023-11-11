انطلاق مؤتمر حزب الجيل لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالإسكندرية

انطلق منذ قليل، مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وهو الذي ينظمه حزب الجيل الديمقراطي تزامنا مع سباق الانتخابات الرئاسية الجارية وتحتضنه مدينة الإسكندرية، ضمن سلسلة من المؤتمرات الداعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وقال عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام محافظة الإسكندرية، إن أمانة المحافظة بالإسكندرية تقيم مؤتمرا جماهيريا مساء اليوم السبت بالإسكندرية بقاعة فندق درويش بالإبراهيمية على البحر تأييدا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

دعم لمواقف الدولة المصرية ضد العدوان الإسرائيلى

وأضاف عوض لـ«الوطن»، أن المؤتمر مقرر له أن يشهد أيضا دعما لمواقف الدولة المصرية ضد العدوان الإسرائيلى الوحشي ضد الأطفال والنساء والشيوخ من أهلنا في غزة الصامدة.

متحدثو المؤتمر الجماهيري بالإسكندرية اليوم

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتحدث في المؤتمر الجماهيري المتزامن مع الانتخابات الرئاسية كلا من ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، واللواء طبيب حمدي عبداللطيف الأمين العام للحزب، والمهندس عبدالصمد سليمان، نائب رئيس الحزب، والحاج أحمد مختار، نائب رئيس الحزب، وعمر عوض مساعد رئيس الحزب، وأمين الجيل بالإسكندرية وأنور محمد، عضو اللجنة العليا للحزب، وأحمد حمدي أمين التنظيم بالإسكندرية، وأحمد الشيخ مساعد أمين المحافظة بالإسكندرية.