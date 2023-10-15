الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفد حزب الجيل الديمقراطي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفداً من حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي.

وكان في استقبال الوفد، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، الذي بدأ اللقاء بالتحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة، مثمناً على دور الحزب في مواقفه الوطنية ومشاركته السياسية مع الحملة.

وقال رئيس الحملة، إنَّ الحملة الانتخابية تفتح أبوابها لكل محب للمرشح وكل مؤيد يستطيع أن يعتبر نفسه جزء من الحملة الانتخابية، والحملة الرسمية للمرشح تقدم نفسها لكل مواطن ومواطنة في مصر وتتبع أفضل المعايير الممكنة تنظيميًا في عملها، مشيراً إلى أنَّ الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد أظهرت قدرة القيادة السياسية على دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري، فضلًا عن الإنجازات التي قامت بها الدولة على مدار التسع سنوات الماضية.

ومن جهته، أشاد الحزب بالتنمية الشاملة والتطوير الذي وصل في كل مكان من محافظات الجمهورية، مؤكّداً ضرورة توعية الشباب بما حدث في مصر من طفرة على كل المستويات، ونجاح القيادة السياسية في وضع نواة التنمية التي ستمتد أثرها حتى الأجيال القادمة، مؤكداً على دعمهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الحزب أنَّهم بصدد إعداد مؤتمرات وندوات توعية للمواطنين وخاصةً فئة للشباب، لزيادة الوعي لديهم بما حدث في الدولة على مدار السنوات التسع الماضية، فضلاً عن توعيتهم بأهمية مشاركتهم الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري.