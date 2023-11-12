تطهير بالوعات الصرف الصحي لمواجهة الأمطار ببورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد أمطارًا غزيرة اليوم الأحد، أثرت على حركة المارة في الشوارع، خاصة مع خروج الطلاب من المدارس، وسط تأمين رجال المرور لحركة السير في محيط المدارس.

وأعلنت لمياء الجيار، رئيس حي المناخ ببورسعيد، أنه تزامنا مع سقوط الأمطار فقد تم تطهير بالوعات الأمطار بشارع عاطف السادات في نطاق الحي.

تطهير بالوعات الأمطار

وأوضحت أن إدارة المنشآت الصحية واصلت أعمالها اليومية لتطهير بالوعات الأمطار ورفع المخلفات الناتجة عنها في أجولة للتخلص منها، وذلك تنفيذاً لخطة الحي المستمرة منذ عدة أشهر لتطهير كافة البالوعات للاستعداد على مدار الساعة لأية تقلبات جوية مع اقتراب فصل الشتاء ومرورا بمناطق وشوارع الحي.

وأشارت رئيس حي المناخ إلى أنه قد أجريت أعمال التطهير بشارع عاطف السادات في نطاق حي المناخ، وتأتي هذه الأعمال بتوجيه من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

تطهير خطوط الصرف الصحي

وصرحت رئيس حي المناخ، بأن هذه الأعمال بالتوازي مع قيام إدارة الورش بالتنسيق مع الشركة القابضة للصرف الصحي في تطهير خطوط الصرف الصحي وأعمال الملس والتي تتم بكافة المناطق ضمن خطة الاعداد والتجهيز لمواجهة الظروف الجوية.