«التنمية المحلية» ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار في المحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ الوزارة ترفع درجة الاستعداد بالتنسيق مع المحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وبدأت نشر المعدات للتعامل مع سقوط الأمطار أولا بأول.

سقوط الأمطار

وأضاف قاسم لـ«الوطن»، أنّ غرفة عمليات الوزارة تتابع تعامل المحافظات مع سقوط الأمطار أولا بأول، حيث تعرضت محافظات الإسكندرية والبحيرة والجيزة وبورسعيد والقليوبية لسقوط الأمطار، ويتم التعامل بسحب المياه ونشر المعدات على المحاور والطرق لإزالة أي تراكمات.

حالة الطقس

ولفت إلى وجود تنسيق مستمر بين الوزارة والمحافظات والجهات المختصة وهيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع حالة الطقس والمستجدات، مع توعية المواطنين بتوخي الحذر وقيادة السيارات بهدوء على الطرق أثناء فترة سقوط الأمطار.

من جانبها، أعلنت شركات الشرب والصرف الصحي، استعدادها للتعامل مع أي أزمات أو أمطار ضمن استعدادات موسم الشتاء حاليا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من أي مخاطر تواجه الأرواح والممتلكات جراء سقوط أمطار.