«مياه المنوفية» ترفع الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة الأمطار

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، رفع الاستعداد إلى الدرجة القصوى، استعدادا للتوقعات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية فيما يتعلق بظروف الطقس والتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار علي مختلف أنحاء المحافظة.

رفع حالة الطوارئ في جميع المراكز

وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة المنوفية، على ضرورة إتخاذ كافة التدابير والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار واستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحي، وتواجد عربات الكسح استعدادا لشفط تجمعات الأمطار فور حدوثها حفاظا على انتظام الحركة المرورية.

تعامل فوري مع تجمعات مياه الأمطار

وأوضح رئيس الشركة، أنه يتم التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار بمختلف مناطق المحافظة منذ سقوط الأمطار أمس وحتى اليوم باستخدام معدات الشركة المختلفة.

وناشدت الشركة المواطنين بترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار، لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

من جانبه، شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على التعامل الفورى وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن، مؤكداً علي إستمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل اللحظى مع المواقف الطارئة.