رفع درجة الاستعدادات بالمنوفية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على التعامل الفوري وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت اليوم سقوط الأمطار بها، مؤكدا استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل اللحظي مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.

استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة برفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار، وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء، مؤكدا استمرار المرور الميداني لمراجعة إجراءات الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة وشبكة الكهرباء مع إزالة كافة الوصلات العشوائية وغير المؤمنة وإصلاح الأعطال بها وتجديد الأعمدة المتهالكة حفاظاً على أرواح المواطنين.

مراجعة أعمال الصيانة وجاهزية معدات شفط المياه

وكلف محافظ المنوفية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمراجعة أعمال الصيانة الشاملة لمعدات شفط المياه وتمركزها بنطاق المحافظة لضمان التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، حيث نفذت الشركة خطة التطهير الدورية لبيارات محطات الرفع وشنايش وبالوعات الأمطار ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية، ولا سيما الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار كالأنفاق ومنازل ومطالع الكباري، وذلك باستخدام معدات الشركة المتنوعة لضمان التعامل الفوري مع تجمعات المياه، فضلًا عن تشكيل فرق طوارئ من مهندسين وفنيين ومشرفين وعمال الشركة تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة، وكذا تجهيز غرفة عمليات بالشركة تكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة لاستقبال شكاوى المواطنين وسرعة التعامل معها.

وناشدت الشركة، المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي والتعامل السليم مع شبكات الصرف لعدم حدوث انسداد وطفح الصرف الصحي وكذا تلف بخطوط الشبكات حفاظاً على الشبكات وعدم حدوث أعطال.

يأتي هذا في ضوء ما تقوم به محافظة المنوفية من استعدادات مبكرة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار واتخاذ كافة التدابير اللازمة حفاظاً على الصالح العام.