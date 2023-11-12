تعرضك للحبس والغرامة.. احذر المعاكسة على السوشيال ميديا

أعلن مجلس النواب موافقته النهائية على تغليظ عقوبات التحرش والتنمر، وحدد القانون العقوبات التي تجرى في حال المعاكسة على بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السكلية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أي وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش والتنمر

وحدد قانون العقوبات في مادة 306 مكررا «أ» أن العقوبة تقع على كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة المعاكسة على مواقع التواصل الاجتماعي

وأشارت مادة القانون إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن100 ألـف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال التعرض للغير بالتحرش أو التنمر سواء كان بالإشارة أو القول أول الفعل، أو في حال وسائل التواصل الإلكترونية مثل فيس بوك وغيرها.