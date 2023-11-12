مؤتمر بـ«أزهر أسيوط» يلقي الضوء على إسهامات ذوي الهمم في بناء الحضارة

شهد الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، انطلاق فعاليات، المؤتمر العلمي الدولي السادس والمقام تحت عنوان «إسهامات ذوي الهمم في بناء الحضارة الإنسانية قديمًا وحديثًا»، بقاعة الإمام السيوطي بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط، وذلك خلال يومي 12-13 نوفمبر الجاري.

دور ذوي الهمم في بناء الحضارة الإنسانية

وأعلن الدكتور صابر السيد وكيل الكلية ورئيس المؤتمر افتتاح المؤتمر الدولي السادس لكلية اللغة العربية، موضحا أن المؤتمر يهدف إلى إعلاء قيمة العقل والجوهر على الصورة والمظهر و تقديم القدوة والأنموذج لذوي الهمم المعاصرين وإبراز دور العلم في رفعة الإنسان بصفة عامة، وإبراز دور ذوي الهمم في بناء الحضارة الإنسانية على مر العصور، وإماطة اللثام عن دور الإسلام في العناية بذوي الهمم والتأكيد على سبقه في هذا المجال، قبل بروز جهود الأمم الحديثة والمنظمات الدولية وتقديم دراسات متخصصة عن إسهامات ذوي الهمم في كل المجالات الأدبية والعلمية وتقديم القدوة لأصحاب الهمم من طلاب الجامعات المختلفة.

وأوضح الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أن الإسلام نظر للإنسان كإنسان بغض النظر عن هيئته ومظهره وذكر فى كتابه تعالي «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم»، هذا فى المجمل، وعلى التفصيل جعل الله لذوي الهمم قسطا خاصا من الأحكام الخاصة بهم، ورفع عنهم الحرج فى كثير من المواضع، فذكر تعالى «ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج».

كما ساق «عبدالمالك» أسماء عدد كبير من علماء الإسلام على مر العصور لهم إسهامات جادة نافعة فى شتى المجالات كعبدالله بن أم مكتوم الصحابي الجليل انتهاء الأستاذ طه حسين من العصر الحديث ، متمنيا لهم مؤتمرا ناجحا وتوصيات ونتائج نافعة، تسهم فى إثراء ونشر المحتوى الثقافي، مشيدا بجهود إدارة الكلية فى إقامة المؤتمرات الدولية العلمية بشكل دوري منتظم بالكلية.