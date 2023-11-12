وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الـ45 للجنة العليا للقيد والاعتماد وأمانتها الفنية

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع 45، للجنة العليا للقيد والاعتماد وأمانتها الفنية، للاستشاريين والأخصائيين البيئيين، بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتورة فاطمة أبو الشوك، الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز شؤون البيئة، الدكتورة شاكيناز الشلتاوي، أستاذ الهندسة الكيميائية المتفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، الدكتور سعد حسن أستاذ الكيمياء بكلية العلوم جامعة عين شمس، الدكتور نبيل عبدالمنعم أستاذ الهندسة الكيميائية المتفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وأعضاء اللجنة من قيادات وباحثي جهاز شؤون البيئة.

وأكدت وزيرة البيئة، أن اللجنة ناقشت 102 طلب وارد، ما بين طلبات استشاريين وأخصائيين، ومكاتب استشارية «بيوت خبرة»، تم دراستهم والموافقة على 76 طلبا منهم، في كل مجموعات العمل، تضمنت «القياسات البيئية والرصد البيئي، مجموعة عمل تقييم الأثر البيئي والمخاطر اليومية والمكاتب الاستشارية، مجموعة عمل إعداد خطط الالتزام البيئي وتطبيق نظم الإدارة البيئية، مجموعة عمل اقتصاديات البيئة، دراسة التنوع البيولوجي، إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية، مجموعة عمل إدارة المخلفات الصلبة والخطرة».

وأوضحت «فؤاد»، أن اللجنة العليا للقيد والاعتماد، تدرس الطلبات المقدمة والبت فيها، ويتم الموافقة على المستوفي جميع الشروط منها، ورفض بعض الطلبات ذات المستوى الفني الضعيف، أو لعدم حضور الاستشاري المقابلة التي تعقدها اللجنة.

واقترح بعض أعضاء اللجنة، تنفيذ دورات تدريبية للمتقدمين، الذين ينقصهم الخبرة والمعلومات التخصصية في المجال المقدم عليه الطلب، على أن تتولى إحدى الجامعات تنفيذ تلك الدوارات بهدف رفع قدرات المتقدم.