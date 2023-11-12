وزيرة البيئة: مؤتمر المناخ فرصة عظيمة للشباب للتفكير ومناقشة التحديات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنّ مؤتمر المناخ فرصة عظيمة للشباب للتفكير ومناقشة التحديات التي يواجهها القادة بشأن القضية العالمية للتغيرات المناخية، مُعربة عن سعادتها بالمشاركة في الحدث المهم قبل انعقاد الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في دبي، مُقدمة الشكر للطلاب المشاركين في هذا الحدث، لافتة إلى أهمية ما يقدمونه من أفكار تساهم في دعم العمل المناخي وتعمل على إيجاد حلول للقضية العالمية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أثناء حفل ختام النسخة الثانية من النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ COP28 Simulation Model، أهمية العمل خلال مؤتمر المناخ المقبل COP28 نحو الهدف العالمي للتكيّف ومضاعفة التمويل الخاص بالتكيف، ما يساهم في تقليل الخسائر والأضرار، مُوضحة أنّه عند الحديث عن تمويل التكيف لا يمكن تجاهل أهمية مضاعفة تمويل التكيف وانتقال التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستساهم في تطوير العديد من القطاعات المهمة كالزراعة.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أنّ الفكرة في التمويل ليست توفير 100 مليار فقط، بل في كيفية تأمين وصول التمويل للدول النامية المستحقة وضمان انتقال تكنولوجيا بسعر معقول وعادل، تفعيلا لمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة الذي أقرته اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وكذلك اتفاق باريس، والذي يتطلب من الجميع العمل بشأن تغير المناخ، وتحقيق العدل في تحمل من ساهم بشكل أكبر في المشكلة مسؤولية أكبر لحلها من خلال تقديم الدعم والتمويل للدول النامية التي لم تتسبب في المشكلة أو ساهمت في جزء بسيط منها وهو ما نسعى إلى تحقيقه خلال مؤتمر المناخ COP28.