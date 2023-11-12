سقوط أمطار خفيفة على قرى ومدن شمال سيناء

سقطت أمطار خفيفة على غالبية المناطق بقرى ومدن محافظة شمال سيناء، منذ فجر اليوم، واستمرت على فترات متباعدة.

وأكد صالح أبو هولي رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، أن الأمطار التي تساقطت على مدينة الشيخ زويد والقرى والتجمعات التابعة لها غير مؤثرة، موضحا أن الشيخ زويد غالبيتها أراضي رملية وتشفط المياه، وبالنسبة لوسط المدينة، فقد تم عمل كافة الاحتياطات بإيصال غرف تصريف الأمطار باتجاه مناطق الصرف المؤدي إلى خزان سوق الثلاثاء.

تنظيف بيارات الصرف الصحي

وفي مدينة العريش، أكد مجلس المدينة في بيان، أنه تم تنظيف بيارات الصرف الصحي من القمامة والرمال، موضحا أن إدارة الأزمات بالمجلس في حالة انعقاد دائم تحسبا لتساقط أمطار غزيرة، وذلك طوال موسم الشتاء الحالي.

تقلبات مناخية طوال الأسبوع

بدوره أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش أن هناك تقلبات مناخية طوال أيام الأسبوع، وتشهد المنطقة انخفاض درجات الحرارة أوقات الليل، ويكون الجو أكثر برودة في المناطق الساحلية والصحراوية، وتسجل درجات الحرارة 21 درجة أوقات المساء، ترتفع إلى 25 درجة أوقات الظهر حتى المساء.